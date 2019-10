"Temptation Island Vip", Alex Belli e Delia Duran lasciano il programma insieme: "L'amore vince su tutto"

Seconda coppia a trarre le conclusioni del proprio viaggio nei sentimenti a "Temptation Island Vip" è quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Nonostante il minor tempo a disposizione per mettere alla prova la forza del loro rapporto rispetto agli altri partecipanti, i due sono arrivati al falò più determinati che mai a chiarirsi.

Gelosissimo della sua compagna, Alex non ha infatti gradito la vicinanza di Delia al single Riccardo Colucci, tanto che in uno degli ultimi falò ha tentato di scappare dal villaggio per raggiungerla - similmente a quanto fatto da Ciro all'inizio del programma. Dopo essersi calmato però, ha accettato di aspettare l’ultima puntata per avere un confronto: il weekend da sogno vissuto dalla modella venezuelana con il tentatore, tuttavia, ha solo contribuito a riaccendere una fiamma mai davvero sopita, scatenando ancora più la rabbia dell'attore.

"Tu non ti rendi conto della pericolosità di quello che fai e quello che dici, Delia! Ti ho sempre detto di tenere una certa lontananza con le persone, lo fai anche nella vita. Tu devi vederti dall’esterno!" Lei però lo interrompe subito e con le lacrime agli occhi chiarisce: "Per me non c’è niente che mi svii dall’amore che provo per te. Siamo umani, c’è stata un’attrazione con Riccardo, ma questo ti dimostra che anche se sono dall’altra parte del mondo non ti avrei mai tradito. Vedevo te in lui, mi mancavi te, la tua pelle, tutto".

Parole che ancora non riescono a calmare Alex. "Ma lo vuoi capire che sono impazzito, gli hai messo le tette in faccia mentre gli facevi il massaggio! Ti sembra normale che tu gli metti in faccia le tette? No perché tu vivi una realtà parallela tutta tua!" Ancora una volta Delia interviene, questa volta ridendo, dicendo che era solo uno scherzo e continuando a ribadire il forte amore che prova per lui. "Quando esiste l’amore è più forte di ogni tentazione! L’amore vince su tutto."

Finalmente ogni dissapore sembra essere scomparso e i due si lasciano andare a un bacio appassionato, dichiarando ad Alessia Marcuzzi che lasceranno il programma insieme.