A "Temptation Island Vip" Delia piange per Alex: "Ha superato il limite"

Volge al termine l'avventura delle coppie di " Temptation Island Vip" , che in queste settimane si sono messe alla prova. La lontananza e le provocazioni hanno innescato dinamiche inaspettate, chiarendo dubbi e portando nuove consapevolezze. Il percorso di Delia e Alex , seppur breve, ha riservato molte sorprese. Lei ha ricevuto un video che l'ha sconvolta e nel pinnettu non trattiene le lacrime: "Ha superato il limite"

Al suo fianco Serena, che prima la consola ma poi cerca di farla ragionare: "Scusami se te lo dico, ma in questo momento devi essere lucida. Quello che hai fatto tu con Riccardo è paragonabile a quello che ha fatto lui".

Anche la bella sarda, dal canto suo, deve fare i conti con la sua storia d'amore che dura da sei anni. Al falò di confronto Pago l'ha affrontata una volta per tutte, chiedendo di essere sincera riguardo ai sentimenti che prova ancora per lui. "Mi devi dire la verità, vuoi uscire con me oppure no? Cosa hai capito in questi venti giorni, vuoi stare senza di me? Devi dirmelo tu...".

Arriva la resa dei conti anche per Gabriele e Silvia. Lei, per gioco, ha baciato sulle labbra il single Valerio e il fidanzato dall'altra parte è rimasto senza parole, "Sei fidanzata, le nostre famiglie si conoscono. Ti devi vergognare, anzi adesso ti devi sotterrare", aveva commentato di fronte al falò. Amore al capolinea per loro?