Temptation Island Vip 2019, Ciro non rispetta le regole: eliminato assieme a Federica

L’ultima coppia della prima puntata di "Temptation Island Vip" è quella composta da Federica e Ciro, insieme da otto anni. I due si sono fidanzati molto giovani e per Federica lui è il primo amore. Il loro rapporto ha rischiato di incrinarsi perché Ciro un anno fa si sentiva con diverse ragazze, così hanno deciso di partecipare per mettere alla prova la relazione.



Le cose non vanno bene fin da subito. Ciro non riesce a stare senza Federica, la sua assenza lo divora a tal punto da spingerlo a chiedere un falò di confronto anticipato: la ragazza decide di non presentarsi. Alessia Marcuzzi prova a farlo ragionare. "Probabilmente vuole proseguire questo viaggio nei sentimenti, d’altronde siete a Temptation Island Vip da poche ore, è ancora troppo presto". Una volta tornato al villaggio anche Pago cerca di tranquillizzarlo: "Se uscite ora, uscite con quei dubbi con cui siete entrati".