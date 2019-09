Gli uomini sono pronti ad affrontare il primo falò. Alessia Marcuzzi ha più di un video per Pago, dove si ripete il copione dei precedenti e Serena ribadisce ancora una volta di non sopportare più la sua vita di coppia piatta: le manca una spensieratezza che sta cercando di riconquistare con Alessandro, tanto da proclamarsi già single e dunque libera da legami.



Pago è stupido ma la situazione precipita quando la compagna inizia un balletto molto provocante con il tentatore. "Ho sentito l'erotismo..." ammette e a quel punto il cantante reagisce, lasciando cadere il tablet. "Questa flirta in una maniera che… sono allibito. Faccio fatica a chiudere una porta perché se la chiudo non la apro mai più. Non mi merito una cosa del genere." Per l’artista è giunto il momento di riflettere seriamente sulla sua relazione. Potrebbe essere loro la prima coppia a scoppiare?