"Temptation Island Vip", Gabriele lascia Silvia poi ci ripensa: "Esco con lei anche se non lo merita"

Ultima coppia di questa edizione di "Temptation Island Vip" è quella composta da Silvia e Gabriele. Quest'ultimo è il primo a parlare: "Sono deluso dall'attrazione che hai provato nei confronti di un altro. Il bacio non mi ha fatto male, era un gioco, ma il pianto successivo mi ha fatto arrabbiare". Silvia risponde di essersi messa in gioco ma al contempo capisce di aver limitato Gabriele e gli assicura di poter migliorare sotto quell'aspetto. Lui però sembra irremovibile. "Avrei fatto qualsiasi cosa per lei e lei lo sa. Non so cosa sia successo, non l'ho riconosciuta. Queste cose mi hanno sconvolto, non so più cosa provo, forse solo dolore."

Silvia prova a spiegarsi: "All'inizio non mi sono resa conto di cos'è accaduto. Valerio era il mio punto di riferimento. Adesso mi dispiace vedere Gabriele che piange. Mi sentivo di fare e l'ho fatto, non ho pensato alle conseguenze". Alessia Marcuzzi ricorda a Gabriele quando ha definito la sua fidanzata un'arrivista e lui si trova improvvisamente in difficoltà. La sua esitazione spinge Silvia a continuare, difendendosi: "Ci sono certe cose che non mi davi più. Vorrei che tu mio corteggiassi. Da quanto non mi fai una sorpresa? Mi sono innamorata di lui perché era impeccabile. Per me ha fatto cose incredibili". Alla domanda diretta della conduttrice, che le chiede se ami o no Gabriele, lei risponde con assoluta sicurezza di amarlo davvero. Questo lascia confuso il compagno, che si abbandona alle lacrime.

Al tempo stesso, però, prende una decisione dalla quale non sembra si possa tornare indietro: decide di lasciare il programma da solo. "Non la sento più mia. Non lo posso accettare io, non lo possono accettare i miei genitori". Silvia vacilla di fronte alle sue parole ma non si arrende: "Non buttiamo tutto così, mi sembra assurdo. Ho sbagliato ma sbagliamo tutti. So che pubblicamente pensi ai tuoi genitori ma io ci tengo davvero. Ho sbagliato ma mi farò perdonare. Ti amo davvero".

Gabriele lascia la spiaggia e Silvia si arrabbia, gli dà del cretino, ma poi lo rincorre e prova a convincerlo a tornare sui suoi passi. Gabriele tuttavia non ha alcuna intenzione di cedere, almeno finché qualcosa non scatta in lui e decide di dare alla fidanzata una seconda possibilità. "Esco con lei anche se non lo merita".