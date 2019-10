"Temptation Island Vip", Gabriele contro Silvia: "Non entra più in casa mia"

"Io non stimo Silvia, non la amo. Non si può amare una donna così, io non la augurerei a nessuno". Non usa mezze parole Gabriele Pippo, che durante il quinto appuntamento di "Temptation Island Vip" deve fare i conti con la gelosia e la rabbia nei confronti della sua fidanzata Silvia Maturani.

Quest'ultima bacia il single Valerio durante il gioco "obbligo o verità", ma anche se in un secondo momento sembra particolarmente pentita del gesto, lui non vuole digerire le sue parole.

"Lei è attratta da questo ragazzo, sia fisicamente che mentalmente - commenta con Alessia Marcuzzi - Si deve vergognare per quello che ha fatto. I miei genitori e i miei amici ci stanno guardando, lei non può più entrare in casa mia".



Al falò delle fidanzate, anche Silvia sembra avere un crollo: "In questi video lo vedo veramente felice, ha anche trovato una persona con cui si sente complice. Forse non siamo davvero fatti per stare insieme".