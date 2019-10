La "bella patata" Anna Pettinelli contro la tentatrice Cecilia

Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano hanno superato a pieni voti la prova di " Temptation Island Vip ", ma non è stato facile. La speaker ha sofferto nel vedere "usurpati" i nomignoli che riteneva una sua esclusiva: "Scusate ma quando le ha detto 'bella patata' non ci ho visto più". Nello studio di "Uomini e Donne" Anna si confronta finalmente con la "rivale" Cecilia e la discussione si accende.

Tra Stefano e Cecilia nel villaggio non c'è stata niente di più che un'amicizia, nata soprattutto per la convivenza forzata prevista dal programma. A nulla, però, sono servite le rassicurazioni delle altre fidanzate: Anna è andata dritta per la sua strada e ha chiesto il falò di confronto immediato per impedire a Stefano di partire con la single per il weekend da sogno.

"A mio avviso la tua reazione è stata esagerata, ci siamo comportati bene. Tra noi c'è stata solo amicizia", ha chiarito Cecilia. "Io non mi faccio toccare così dai miei amici, mi spiace. Non darmi indicazioni su cosa fare o non fare nella mia relazione. Il mio rapporto me lo gestisco io", ha replicato furiosa di Anna. Tra le due non sembra proprio esserci un punto di incontro e alla fine è Stefano a fare il punto della situazione: "Ero in totale buona fede, faccio così anche con le amiche di Anna, Il mio errore forse è stato comportarmi allo stesso modo con una donna che Anna non conosceva".