Federico Fashion Style torna single dopo 17 anni

La compagna Letizia Porcu ha annunciato con una Storia social l’addio dal parrucchiere con il quale stava insieme dal 2006. I due hanno una bambina, Sophie Maelle, nata tramite inseminazione assistita nel 2017. “Dopo 17 anni insieme, la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia” ha scritto lei. Lui dopo la festa di compleanno (ha spento 33 candeline) non ha replicato.

Federico e Letizia insieme dal 2006

Federico Fashion Style e Letizia non si sono mai sposati. Tempo fa il parrucchiere dei vip diceva che ufficializzare la sua unione con la compagna tramite il matrimonio sarebbe stato “fuori moda”: “Oggi quelli che si sposano, si lasciano dopo pochi anni”. Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono stati insieme per 17 anni. Nel 2017 hanno avuto una figlia tramite inseminazione assistita. E solo un paio di settimane fa il parrucchiere scriveva una dedica dolcissima a Letizia Porcu in occasione del suo compleanno definendola “una mamma, una compagna di vita speciale, una donna con la D maiuscola!”. Alle foto di famiglia aveva aggiunto questa didascalia: “Io e Sophie siamo qui a dirti che per noi sei fondamentale e che per te ci saremo sempre! Happy birthday”.





Il pigiama-party di compleanno di Federico Fashion Style

Per festeggiare i suoi 33 anni, Federico Fashion Style ha scelto un pigiama-party per vip. Il dress code era ovviamente il pigiama, purché sexy, elegante e seducente. Ha prevalso la seta e i colori scuri con grandi tocchi di sensualità e sex appeal. Per le foto scenografiche lenzuola e cuscini per simulare una location notturna intima e speciale a Milano. Tantissimi i vip amici di Federico Fashion Style tra cui Aida Yespica, Giacomo Urtis, Delia Duran, Alex Belli, Emy Buono, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Ma tutti hanno notato l’assenza di Letizia Porcu. Ora il comunicato d’addio ne spiega il motivo.





Chi è Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è un hair stylist originario di Anzio. Ha aperto diversi saloni da parrucchiere in Italia e ha pettinato tantissime vip. Tra i suoi trattamenti più famosi e originali ci sono la tintura a base di Nutella e la pratica del Fly-to-sky (i capelli divisi in ciocche e appesi a palloncini a elio per decolorazioni eccentriche). E’ stato protagonista in tv del programma “Il salone delle meraviglie”, ha partecipato a “Ballando con le stelle”, è stato giudice de “ La Pupa e il Secchione Show ”.





ANNO NERO PER LE COPPIE VIP

Con Federico Fashion Style ed Elisa Porcu è ufficialmente scoppiata l’ennesima coppia dello showbiz (dopo Totti-Blasi, Satta-Rivetti, Ferragni-Vezil, solo per citarne alcuni) nell’anno nero dell’amore da vip. Pare una maledizione caduta sul mondo dorato dei famosi: le unioni durature, solide, insospettabili si sgretolano come neve al sole. Sui social pochi segnali premonitori se non qualche foto di coppia in meno e qualche like reciproco dimenticato. Poi arriva il giorno del comunicato: poche parole bianco su nero in una Storia e finisce l’amore social e reale in un solo colpo.