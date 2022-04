Mila Suarez contro Federico Fashion Style: "Fai il parrucchiere, non puoi giudicarmi"

"Fai il parrucchiere, non puoi giudicarmi". Nella semifinale de

"La Pupa e il Secchione Show"

Mila Suarez

Barbara d'Urso

Federico Fashion Style

si scaglia contro la giuria del programma condotto dae in particolare se la prende conche, secondo la modella, sarebbe troppo severo nei giudizi dati su di lei.

"Ho sempre ricevuto come voti dei 2 e dei 3 - ha sbottato

Suarez

Barbara d'Urso

prima di affrontare la prova della vasca di cultura - non credo sia giusto, ci sono persone che non sono mai arrivate a questo punto". Non si è fatta attendere la risposta del parrucchiere dei vip: "Vuol dire che sono più acculturate di te". All'ennesima provocazione di Mila sulla professione di Federico Fashion Style è stata costretta a intervenire: "Cosa significa che fa il parrucchiere? - ha detto la conduttrice - se avessi scelto come giudice una commessa di supermercato il problema quale sarebbe stato? Ora mettiti lì e proseguiamo con la prova".