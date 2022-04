"La Pupa e il Secchione Show", Antonella Elia attacca Flavia Vento: "Provo odio, anzi pena"

"Per Flavia,

provo solo odio

Antonella Elia

Flavia Vento

"La Pupa e il Secchione Show"

. Detesto i fuggitivi, le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle loro scelte. Flavia Vento cambia lavoro e trova un lavoro che sia adatto a te". Il duro attacco di"Pupa Party", il programma di Mediaset Infinity condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti per commentare e seguire, non è piaciuto all'ex concorrente del programma condotto da Barbara d'Urso.



Nel corso della semifinale, è stato mandato in onda l'intervento di

Antonella Elia

Mi fai pena

che ha provocato un'accesa discussione con Vento. "Io non ti conosco, non ho parlato mai con te. La parola odiare non si dice mai a nessuno. Sei una strega cattiva. Devi chiedermi scusa", replica l'ex pupa. ". Stai zitta bella mia. Vai a lavorare nei campi", è la risposta l'opinionista. “Io ho fatto tanti lavori in vita mia. Ho fatto teatro, cinema e tante cose. Stai zitta”, conclude il battibecco Flavia.