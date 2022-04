Francesco Chiofalo accetta di passare una notte con Malena, poi si pente: le scuse alla fidanzata Drusilla Gucci

Serata complicata per

. Settimana scorsa il concorrente ha ricevuto una proposta indecente dall'attrice hard Malena, che gli aveva chiesto se avesse voglia di trascorrere una notte con lei. In tono ironico, ma sornione, Chiofalo aveva risposto: "Purtroppo sono fidanzato". Parole che non sono piaciute alla fidanzata del pupo,, che dopo la puntata si era sfogata sul suo profilo di Instagram: "Sono schifata, per me siamo in pausa", aveva detto.

ha ceduto però alle lusinghe diaccettando di passare una notte con lei: "Però per farci una bella dormita, una chiacchierata, al massimo un caffettino", ha specificato. Subito dopo è arrivata Drusilla che ha voluto spiegazioni e delle scuse: "Sei arrabbiata? - ha esordito Chiofalo - sono pronto a mettermi in ginocchio per chiederti scusa. Non avrei fatto niente perché ti amo... era una goliardata, ci siamo scambiati degli sguardi ma non vorrei mai tradirti".

, anche: "Ci sono uomini che dicono di amare e poi scrivono messaggi di nascosto, lui è stato sempre sincero e si è messo in gioco". Il siparietto si chiude con un abbraccio tra Chiofalo e, che sembra averlo perdonato, anche se ovviamente dovrà rinunciare alla sua notte con Malena...