Ilary Blasi, la piccola Isabel e Michelle Hunziker sulla neve: vacanze a Saint Moritz

Ilary Blasi e la piccola Isabel sono a Saint Moritz.

E con loro c'è anche Michelle Hunziker (che ha portato a sciare le sue due fglie più piccole), come mostrano i tanti scatti e le storie su Instagram postate dalle due showgirl. La conduttrice de l'"Isola dei Famosi" ha inaugurato le vacanze sulla neve, in occasione del Ponte dell'Immacolata, nella prestigiosa località svizzera, dando il via ad una vera e propria processione di altri vip, che hanno scelto la stessa meta turistica. Stando a quanto rivelano le foto condivise sul suo profilo social nella patria dello sci per vip c'è infatti anche Melissa Satta.