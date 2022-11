Ilary Blasi cena con i piccioni, dopo l'hotel da mille e una notte con Bastian

Non si parla d’altro che della storia tra la bionda conduttrice e l’aitante vichingo che è stato paparazzato dal settimanale “Chi” mentre la stringe in un dolcissimo abbraccio. Lei, che per mesi è stata in silenzio nonostante sui giornali si scrivesse del suo ex marito Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi, ora serve su un piatto d’argento gli ingredienti perfetti per il gossip. Sui social posta tre piccioni per cena. Del resto, l’ironia è il suo piatto forte!

La fuga d’amore a Zurigo

Di Ilary Blasi, 41 anni, e il vichingo Bastian si sa poco, ma tanto basta per incuriosire i fan. Si sono conosciuti qualche settimana fa e sono stati paparazzati alla fine di un romantico weekend a Zurigo. La bionda conduttrice tv, separata ufficialmente da Francesco Totti da cinque mesi, ha trascorso qualche giorno di relax con la sua nuova fiamma in un albergo da mille e una notte in Svizzera. Pizzicati al tavolino del bar dell’hotel, i due si guardano intorno insospettiti dai flash, poi si rilassano e si scambiano sguardi e sorrisi d’intesa. Lui è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte. Insieme avrebbero soggiornato in un albergo esclusivo a cinque stelle, da 1600 euro a notte, con tanto di suite vista lago e spa con ogni comfort, da venerdì a domenica. Poi Ilary Blasi ha preso il volo per tornare a Roma dai suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel Totti. Negli scatti del settimanale “Chi” anche il saluto in aeroporto tra la Blasi e Bastian. Lui la avvolge in un dolcissimo abbraccio e i paparazzi immortalano il primo bacio della nuova coppia.

I piccioni social

Dopo la mini vacanza a New York di qualche settimana fa, Ilary Blasi non ha più postato nulla. Proprio mentre sui giornali impazzavano le immagini dell’anello da cinque carati che Francesco Totti ha regalato a Noemi Bocchi e che lei ha sfoggiato sul red carpet a Dubai. L’ex calciatore ha acquistato il brillocco nella stessa gioielleria dove era solito comprare i preziosi per Ilary Blasi e lo avrebbe fatto tempo prima rispetto alla data in cui ha detto di aver cominciato la sua relazione con la Bocchi. Secondo i calcoli del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’anello sarebbe stato ordinato prima dello scorso Natale, mentre l’ex calciatore ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che la relazione con Noemi è cominciata dopo Capodanno. Fatto sta che Ilary non deve averla presa bene e si è chiusa nel silenzio social. Ma poi è riemersa più bella e innamorata che mai. Sul web girano le sue foto tra le braccia di Bastian, si vede anche la conduttrice che si scatta un selfie con il suo nuovo amore. Ma al momento non ha pubblicato niente su di lui. Nelle Storie solo il piatto della cena romana: i piccioni.

La separazione

Ora che la questione sentimentale di Ilary Blasi con Bastian e Francesco Totti con Noemi Bocchi pare chiara, non resta che concludere la vicenda giudiziale. Chissà se il team di legali delle parti, mentre i loro assistiti sono distratti dai rispettivi amori, è riuscito a trovare una strada consensuale per evitare di andare a processo. Si tratta di arrivare a un trattato di pace sulla guerra dei Rolex e di accordarsi per la spartizione dell’impero di famiglia. E mentre gli avvocati lavorano a una soluzione, Ilary Blasi sorride all’amore con un uomo che è tornato a farle battere forte il cuore e Francesco Totti si prepara ad allargare la famiglia con Noemi Bocchi.