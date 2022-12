Ilary Blasi innamorata e provocante, guarda il selfie allo specchio

Leggi Anche Ilary Blasi dimentica Francesco Totti, ecco il bacio con il nuovo amore

Provoca a suon di… borsette

Ilary Blasi nelle ultime comparsate social indossa un maxi pullover in maglia arancione, sotto la calzamaglia e gli stivaloni alti fino alle cosce neri. E’ seducente più che mai per la sua uscita romana. Va dal parrucchiere e nel salone, dopo aver dato un tocco di luce alla chioma bionda, si rilassa a fare selfie e video. La conduttrice tv è molto sensuale e lo sa, per questo gioca con gli specchi inquadrandosi a figura intera, zoomando sulle ciocche chiare e sulla mise bollente. Ma non manca mai un pizzico di ironia nelle sue Storie. E così ecco sbucare tra le gambe mezze nude una pochette colorata e griffata. Rilancia a Francesco Totti, sfidandolo a colpi di borsette.

Per Natale si raggiungerà l’accordo?

La bionda Ilary Blasi festeggerà il 25 dicembre brindando all’accordo raggiunto con Francesco Totti? L’ex calciatore pare si sia lasciato sfuggire negli spogliatoi una battuta sul divorzio. Si dice sia pronto a firmare per non arrivare in tribunale. Insomma, la separazione consensuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe essere a una svolta e proprio in vista delle feste. I legali dei due ex potrebbero arrivare presto a una soluzione sulla spartizione del patrimonio e sulla gestione dei figli, in modo da evitare di andare in giudizio. La conduttrice tv sorride sorniona sui social e si prepara a baciarsi sotto il vischio con il suo nuovo innamorato. Di Bastian si sa ancora troppo poco, il suo profilo resta blindatissimo e senza post, ma Ilary non vede l’ora di presentarlo. Proprio come ha fatto Francesco Totti con la sua Noemi Bocchi, per loro il panettone è già sul tavolo e per la nuova famiglia sarà un Natale allargato.