ENELtiPREMIA: il nuovo programma fedeltà di Enel che mette al centro i clienti

In un mondo in cui l’energia è al centro della vita quotidiana, trovare un fornitore capace di offrire non solo servizi affidabili, ma anche benefici concreti per chi lo sceglie diventa fondamentale. E in questo contesto un programma che valorizzi la fedeltà, proponendo premi e opportunità su misura, può fare la differenza. È proprio in questa direzione che si muove ENELtiPREMIA , il nuovo programma fedeltà di Enel pensato per trasformare il rapporto con i clienti in un’esperienza ricca di benefici.