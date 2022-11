Francesco Totti al compleanno di Cristian Totti. E poi compra mobili con Noemi Bocchi

L’ex calciatore festeggia i 17 anni del primogenito nel locale che si affaccia sul mare, a lui tanto caro. Ci era già stato per il suo compleanno e per quello di Chanel e lì con la sua Noemi Bocchi si sente a casa. Dopo il party, la coppia si dedica all’arredamento: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno partecipato alla Fiera del Mobile di Caserta per scegliere i mobili. Per Ilary Blasi solo auguri social per il figlio Cristian Totti.

COMPLEANNO A SANTA SEVERA

Ormai Francesco Totti sceglie sempre il locale di Santa Severa per festeggiare le occasioni importanti. Per i 17 anni di Cristian Totti si è radunata la famiglia, la piccola Isabel e anche Noemi Bocchi che nei video appare accanto all’ex calciatore sorridente e solare. La nuova fiamma di Francesco Totti sceglie un abitino nero per il pranzo sul mare e sfodera grandi sorrisi al fianco dell’ex capitano. Per Cristian Totti una bella torta al cioccolato, la stessa scelta per il compleanno di papà Francesco Totti poco tempo fa. Fuori dal ristorante ci sono appostati i paparazzi che cercano di rubare attimi di vita familiare. Ma l’ex calciatore non se preoccupa e si mostra orgoglioso con la sua nuova fidanzata.

AUGURI ALLO STADIO

Anche allo Stadio Olimpico sono andati in scena gli auguri dei giallorossi per Cristian Totti. Sul maxischermo sono state mostrate le immagini di Francesco Totti con il figlio e sono piovuti gli auguri delle curve. Chanel Totti, secondogenita dell’ex calciatore e di Ilary Blasi, ha filmato dagli spalti l’emozione dello stadio e gli sguardi del fratello.



LE STORIE DI ILARY BLASI

Gli auguri più dolci sui social: quelli di Ilary Blasi che ha postato un’immagine con il pancione e una con il figlio. La giovane showgirl era in dolce attesa del suo Cristian Totti nel primo scatto, mentre nel secondo la mamma e il ragazzo si scambiano un tenero bacio. La conduttrice tv non ha partecipato alla festa di compleanno al mare, ma c’è da scommettere che si rifarà in un’altra occasione.

TOTTI E NOEMI ALLA FIERA DEL MOBILE

Non solo feste e pranzi nel programma del weekend di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia con le rispettive figlie ha partecipato alla Fiera del Mobile di Caserta girovagando tra gli stand a caccia di idee d’arredamento per la nuova casa che stanno mettendo su insieme. Noemi Bocchi ha riso, scherzato ed è apparsa perfettamente in sintonia con l’ex capitano. Francesco Totti rilassato e sereno si è concesso ai fan per selfie e autografi. Nel giro in fiera ha incontrato anche l’ex tentatore di Temptation Island, Gianfranco Fresegna, che si è fatto autografare la tshirt che aveva addosso dall’ex capitano giallorosso.