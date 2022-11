Cristian Totti innamorato, il figlio di Francesco impazza sui social con la fidanzata

Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti si mostra sui social insieme a Melissa Monti , la sua fidanzata. Un selfie allo specchio scattato dal figlio d'arte (è calciatore come il papà), con la ragazza che si trucca. Un cuore azzurro il commento per uno scatto dolce e tenero.

Cristian Totti ha ereditato dal papà, oltre che il talento per il calcio, anche una certa riservatezza. Il suo profilo Instagram conta una sola foto e anche su TikTok non è così attivo come sua sorella Chanel, che invece non fa mancare video e siparietti con Francesco Totti. Con Melissa Monti però si lascia andare e non rinuncia di tanto in tanto a condividere qualche scatto insieme alla ragazza di cui è innamorato, sempre accompagnati da dediche e cuori.

Chi è Melissa Monti

Cristian Totti e Melissa Monti fanno coppia ormai da circa un anno ma si sono tenuti nell'ombra. Sul settimanale "Chi" a inizio ottobre si è parlato per la prima volta del loro amore, quando lei l'ha accompagnato durante il match con le giovanili della Roma. Nonostante lei abbia solo 17 anni, proprio come il figlio di Ilary Blasi, è già un volto noto con una carriera di attrice già avviata. Ha partecipato alle fiction "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore", è apparsa nel film "La grande bellezza" e ha girato alcuni spot per brand famosi. Bellissima, con intensi occhi celesti e capelli scuri, ha fatto breccia nel cuore di Totti jr.

Insieme affrontano le difficoltà

Per Cristian Totti di sicuro non è un periodo facile e la vicinanza di Melissa Monti è fondamentale. I suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, hanno annunciato la separazione da pochi mesi dopo 20 anni insieme e tra loro è iniziata una guerra legale e mediatica senza esclusioni di colpi. Il Rolex-gate tiene banco sui media, con la showgirl e l'ex calciatore che si contendono gli orologi in tribunale. L'ex capitano della Roma ha già iniziato un nuovo percorso accanto a Noemi Bocchi (con cui ha debuttato a Dubai) e con lei sta ricostruendo una famiglia, mentre la conduttrice si gode la vita da single tra viaggi e serate mondane. Nessuno dei due ex coniugi fa mancare ai figli il proprio affetto, e i ragazzi sembrano essere sempre sereni sia con il padre e la nuova fidanzata che con la mamma.