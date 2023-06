Prime prove di disgelo tra la conduttrice tv e l’ex calciatore: lei si è resa protagonista del primo tentativo di pace per quanto riguarda il centro sportivo Longarina che era al centro di una querelle giudiziaria tra i due ex e le loro famiglie. La scuola calcio Totti Soccer School ritorna nelle mani di Francesco.

L’accordo stabilito tra la Blasi e Totti, dopo lo "sfratto" della Longarina, secondo quanto riporta il quotidiano “La Repubblica”, prevede la restituzione delle chiavi del centro sportivo, che Ilary avrebbe consegnato in anticipo, e pure una revisione delle quote di risarcimento dovute alla società dell’ex calciatore, che da 70mila euro sarebbero scese a 30mila. Sconto e chiavi, i primi segnali di disgelo per i due, dopo che erano stati messi i lucchetti ai cancelli dell’impianto di Ostia Antica.

La Longarina contesa La questione della Longarina vedeva opporsi Ilary Blasi e Francesco Totti, ma soprattutto le rispettive famiglie. La Totti Soccer School, infatti, è di proprietà del fratello di Francesco, e l’associazione sportiva dilettantistica fa capo invece alla sorella della Blasi. Ma pare che Ilary abbia insistito per restituire le chiavi in anticipo per poter ridare i campi da gioco alla scuola calcio che era stata chiusa e consentire così ai bambini iscritti di tornare ad allenarsi.



La questione Longarina non è conclusa La questione Longarina non si conclude però con la riconsegna delle chiavi da Ilary Blasi a Francesco Totti. L’associazione di Silvia Blasi e la società della famiglia Totti hanno ancora dei debiti da saldare. Secondo la sorella della conduttrice dell’Isola dei famosi la scuola calcio dovrebbe versare 50mila euro. Un accordo sulle locazioni arretrate in tempo di Covid sarebbe stato violato e ora è al centro della diatriba tra le parti in causa.