Ilary Blasi vince, Francesco Totti paga e lascia la villa all'Eur

Per il mantenimento dei figli Francesco Totti dovrà versare 12.500 euro al mese, dividerà con Ilary Blasi al 50% le spese straordinarie (viaggi, tempo libero, cure mediche…), sborserà il 75% di quelle scolastiche. In realtà la conduttrice tv ne aveva chiesti 24mila con l’accollo all’ex marito di tutte quelle straordinarie, ma il giudice ha stabilito fossero congrue appena più della metà. In realtà, si legge online che lo sportivo su consiglio di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, volesse arrivare a 6mila.

Ilary più bella e ironica che mai

Ilary Blasi pare essere rifiorita. In tv alla prima puntata dell’Isola dei famosi è apparsa raggiante e in grande spolvero con il suo nuovo look e un’aria frizzantina. Non ha risparmiato la sua consueta verve e pure qualche frecciatina ironica a Francesco Totti. Lo aveva fatto anche il giorno prima, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, quando salutando gli spettatori di “Verissimo” si era congedata dicendo: “Bastian così”, facendo chiaro riferimento al suo nuovo amore Bastian Muller. All’Isola, invece, ha ironizzato dicendo in apertura: “Dall’anno scorso le cose sono cambiate, non c’è più un uomo accanto a me”. E dopo un momento di silenzio, ha proseguito: “Sto parlando di Nicola Savino”. E infine per presentare il nuovo opinionista Enrico Papi, ha aggiunto: “Per uno che va, c’è sempre uno che arriva…”.