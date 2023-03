Ilary Blasi, fuga a Francoforte da Bastian Muller

La ex di Francesco Totti posta i dettagli nelle Storie incuriosendo i fan che vedono la sua mano intrecciarsi a quella dell’imprenditore tedesco in auto. Poi una cena appassionata con vista sulla città. Mentre le figlie sono in settimana bianca con il padre, la showgirl si rilassa con il biondo vichingo che le ha stregato il cuore.

Per Ilary fuga romantica a Francoforte Tra Ilary Blasi e Bastian Muller è davvero sbocciato l’amore e i due non riescono a stare lontani l’uno dall’altra continuando a ritagliarsi momenti di passione insieme da una città all’altra. Hanno viaggiato da Bangkok a Parigi, attraversando montagne innevate e weekend tra le vette, poi si sono scambiati aerei e voli sostando ora a Roma ora a Francoforte in un’altalena di sentimenti irrefrenabili. Per questo fine settimane è stata Ilary a raggiungere Bastian in Germania. Nelle Storie ha informato i suoi follower di essere in aeroporto in procinto di imbarcarsi. Poi ha mostrato il percorso in auto e infine le mani strette strette in macchina. Per la cena romantica di coppia hanno scelto un locale esclusivo con una vista incredibile.

Ilary Blasi pronta a condurre l’Isola dei famosi Il prossimo 17 aprile Ilary Blasi condurrà la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Con l’impegno in tv per la conduttrice sarà più difficile ritagliarsi del tempo libero da dedicare a Bastian Muller. Perciò approfitta di queste settimane per trascorrerle con il nuovo fidanzato. Dall’ultimo appuntamento del reality (quando in Honduras vinse Nicolas Vaporidis) per Ilary molte cose sono cambiate e prime tra tutte la presenza ora al suo fianco del manager tedesco che pare averle fatto ritrovare il sorriso e la felicità.

Le figlie a Madonna di Campiglio con Totti Ilary Blasi prima di volare a Francoforte e raggiungere Bastian Muller, era a Roma a casa senza le figlie Isabel e Chanel Totti, partite alla volta di Madonna di Campiglio per la settimana bianca con Francesco Totti e Noemi Bocchi. “Mi mancate Isa e Chany” aveva scritto in una Storia la conduttrice in risposta alle due ragazze che le mandavano scatti dalle piste da sci. Il padre le ha portate in montagna con la nuova fidanzata e i bambini di lei per qualche giorno di relax tra le vette. La secondogenita di Ilary e Francesco posta aggiornamenti continui sui social mostrando panorami mozzafiato e neve candida, le stesse inquadrature che ha regalato ai follower anche la Bocchi.