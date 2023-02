Francesco Totti e Noemi Bocchi sulla neve, foto di Chanel Totti

L’ex calciatore in settimana bianca con la compagna, i figli di lei e la sua secondogenita

La settimana bianca in famiglia Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti nello scorso weekend per le Dolomiti. Con loro ci sono i due bambini della nuova compagna dell’ex calciatore, Sofia e Tommaso, 10 e 8 anni, avuti dal precedente matrimonio con Mario Caucci. C’è anche Chanel Totti, la secondogenita dello sportivo avuta dalla ex moglie Ilary Blasi. Ed è proprio la ragazza molto attiva sui social a mostrare gli scorci della vacanza a Madonna di Campiglio. Chanel pubblica i video delle discese imbiancate, dal rifugio mentre osserva il panorama mozzafiato, dalla piscina rilassante nella notte trentina. Anche Noemi non resiste alla tentazione di mostrare qualche istantanea della neve che cade fuori dalla finestra mentre attende i figli di ritorno dalle piste da sci.

Totti assente al funerale di Costanzo Francesco Totti prima di partire per le Dolomiti ha fatto visita alla camera ardente di Maurizio Costanzo, a cui era legato da profonda amicizia. Lo sportivo non ha potuto però partecipare alle esequie che si sono svolte a Roma nella Chiesa degli Artisti proprio perché aveva precedentemente programmato la vacanza invernale con la famiglia. Sui social ha postato il suo ultimo saluto a Costanzo scrivendo: "Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie".



Le rivelazioni di Noemi Prima del viaggio a Madonna di Campiglio Noemi Bocchi aveva rivelato ai follower un problema di salute. "Soffro di diastasi addominale" ha scritto la compagna di Francesco Totti spiegando per la prima volta le sue paure e le preoccupazioni per il disturbo che la fa stare male dopo la seconda gravidanza. Ma l’ex calciatore non ha esitato a mostrare sui social il suo appoggio alla Bocchi: "Ed io ti sarò vicino" ha scritto.