Noemi Bocchi si opera: "L'intervento chirurgico mi spaventa"

Con un post social aveva rivelato di soffrire di diastasi addominale e ora la compagna di Francesco Totti è pronta ad affidarsi al chirurgo: "L'intervento spaventa me così come spaventa ognuna di voi", spiega. E prosegue ringraziando i follower per la vicinanza: "Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza".

Noemi Bocchi era sempre stata molto discreta sui social: tanto che fino a poche settimane fa il suo profilo era inaccessibile. Anche dopo aver deciso di renderlo pubblico ha centellinato i post: prima d'ora solo una foto degli addobbi natalizi del nuovo appartamento romano che condivide con Francesco Totti, qualche immagine in compagnia delle altre wags negli Emirati Arabi, un paio di scatti del romantico weekend a Venezia per San Valentino. Ora ha trovato il coraggio di esporsi e, dopo aver parlato del suo problema, pubblica la foto di un'ecografia del suo addome e torna a parlare della diastasi addominale: "Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. "Grazie per avermi rassicurato" scrive ai tanti follower che l'hanno rassicurata dopo che per la prima volta ha parlato della sua malattia.

La vicinanza dei follower "So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi", scrive Noemi Bocchi. "Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio", si augura.

L'annuncio social e il sostegno di Francesco Totti Pochi giorni fa Noemi Bocchi aveva parlato per la prima volta del suo problema. "Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove", aveva scritto. "Mi sto riferendo a ciò che è successo nell'ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne... Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale", ha scritto. Tra i tanti che le hanno dato supporto c'è anche Francesco Totti che ha scritto: "Ed io ti starò vicino", corredando il messaggio con una coppia di cuori rossi.