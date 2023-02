Francesco Totti e Noemi Bocchi a Venezia, lui fa il dito medio

Francesco Totti è ironico e divertente e con Noemi Bocchi esce allo scoperto con gag social imperdibili. La prima di coppia viene filmata a Venezia. La sua dolce metà riprende l’ex calciatore e dice: “Amore, fai vedere cosa hai trovato” e lui sorridente e divertito replica: “Ciao ragazzi, volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”. Poi mostra il dito medio in porcellana rossa e scoppia a ridere insieme a Noemi. Chissà se l’insolito gesto è indirizzato alle chiacchiere che hanno riguardato la coppia negli ultimi tempi. A chi li voleva in crisi hanno risposto con una gita d’amore e a chi ancora li critica è lo stesso sportivo a fare il gestaccio.

La dedica a San Valentino

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti in treno alla volta di Venezia, la più romantica delle città per trascorrere da soli la giornata degli innamorati. Qui scattano il primo selfie di coppia sulle note di “Vorrei” dei Lunapop. Lady Totti fotografa il letto d’hotel su cui c’è disegnato con i petali di rose rosse un grande cuore con la scritta “Io e te” mentre in sottofondo suona la canzone “L’amore sublime” di Renato Zero. Si dice che siano già in attesa di un bebè per allargare la loro famiglia e chissà che questa complicità nasconda anche una cicogna in volo. Ma alla passione uniscono anche il divertimento. Lei filma lui e lui non delude le attese. Intanto a casa i figli dell’ex calciatore festeggiano con mamma Ilary Blasi. Il primogenito regala fiori e cena alla sua fidanzata Melissa Monti, mentre Isabel e Chanel Totti si riuniscono a tavola con la conduttrice tv.