Francesco Totti, dedica social a Noemi Bocchi: “Basta uno sguardo”

Francesco Totti fa la prima vera dedica a Noemi Bocchi sui social. Sceglie una fotografia semplice: le scatta un’immagine di profilo, a tavola, con gli occhiali da sole e lo sguardo intento sui commensali. Noemi indossa un dolcevita bianco e ha i capelli raccolti in una coda scomposta. E’ bella ma molto semplice e naturale. Così la vuole il suo Totti che per lei sceglie una canzone di Nek, di cui pubblica un passaggio significativo: “Perché a volte sai basta uno sguardo, dice di più di un discorso che fai”. Così rispedisce al mittente tutte le voci che li volevano in crisi. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono affiatati e complici e trascorrono una bella giornata al mare .

Nelle Storie di Francesco Totti non c’è solo Noemi Bocchi. Al mare a Santa Severa c’è anche Cristian Totti. Il papà lo filma mentre gioca sulla battigia insieme al cane e con lui passeggia tenendolo al guinzaglio e riempiendolo di attenzioni. Dopo tante gag insieme a Chanel Totti nella nuova casa che condivide con Noemi, lo sportivo dedica qualche video al primogenito. Tutti i figli di Francesco frequentano felici la Bocchi e tra loro si respira l’aria spensierata di una bella famiglia allargata. Solo qualche giorno fa era stata paparazzata la piccola Isabel Totti, anche lei in compagnia del padre e della fidanzata. Con loro anche la primogenita di Noemi.

Weekend con papà

Pare che Francesco Totti abbia trascorso il fine settimana con i figli a Roma, proprio nei giorni in cui Ilary Blasi faceva le prove di convivenza con Bastian Muller. L’imprenditore tedesco ha soggiornato a casa della conduttrice televisiva durante una breve vacanza romana. L’ex capitano non deve aver preso bene l’incursione all’Eur del biondo vichingo che frequenta la Blasi, ma ormai le loro strade sono ben separate e a Totti non resta che distrarsi prendendo fiato al mare in compagnia di Noemi Bocchi.