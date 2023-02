Ilary Blasi e Francesco Totti verso la pace, è merito di Bastian Muller

L’amore per il vichingo tedesco potrebbe aver disteso gli animi e ora i due ex hanno ritrovato un minimo di dialogo

I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono civili, non proprio idilliaci ma almeno non sono più ai ferri corti come qualche mese fa. Il merito sarebbe di Bastian Muller che ha fatto voltare pagina alla conduttrice televisiva che ora sarebbe disposta anche a cedere sulla consensuale evitando un lungo e difficile processo per il divorzio. Il cuore di Ilary batte per il vichingo, ne è davvero innamorata e forse per questo non pensa più a una ripicca contro il suo ex ma vuole chiudere in fretta la questione della separazione.

IN TRIBUNALE IL 3 FEBBRAIO Intanto nei prossimi giorni si sbroglierà pure la matassa dei Rolex. In tribunale procede la causa per gli orologi preziosi che Ilary Blasi avrebbe sottratto a Francesco Totti. Lei ritiene che siano regali, lui li rivuole indietro. Dopo che la conduttrice tv ha ritrovato le borse griffate che il suo ex marito aveva nascosto nella villa all’Eur per sottrarle alla disponibilità della conduttrice, non resta che chiarire pure la questione degli accessori.



IL PROCESSO A MARZO La prima udienza per la separazione è fissata per il 14 marzo, ma a sorpresa Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero decidere di evitare le lungaggini di un processo e accordarsi consensualmente. L’ex calciatore aveva già detto di essere disponibile a chiudere in maniera pacifica un accordo, tanto che tempo fa aveva raccontato nello spogliatoio che avrebbe chiuso con Ilary, pur dovendo sborsare parecchi soldi. Lei era più restia, ma ora ha altri pensieri e proprio l’amore per Bastian Muller l’avrebbe fatta desistere dall’idea di un processo, anche mediatico, pesante per tutti.