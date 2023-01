Ilary Blasi, prima foto con Bastian: lui le accarezza la caviglia e... mostra l'orologio

Leggi Anche Ilary Blasi mostra il lato B, ecco gli scatti più hot dalla Thailandia

LA FOTO - Ilary Blasi ha scelto un'immagine che vale più di mille parole presentando il suo fidanzato sui social con tanto di tag al suo privatissimo profilo: la mano di lui che afferra una gamba della conduttrice con lei che tiene i piedi distesi sulle ginocchia dell'uomo, mentre sono in auto. La coppia è Parigi per una vacanza e negli altri scatti pubblicati vengono ripresi altri momenti della fuga d'amore, con Ilary in una stanza d'albergo distesa sul letto e poi fotografata di schiena, fino a un tavolo apparecchiato per una romantica cena per due.

LA COPPIA - Se l'immagine pubblicata da Ilary Blasi è la prima che la mostra insieme a Bastian Muller, la coppia è già stata paparazzata più volte. I due sono stati fotografati insieme a Zurigo, poi avvistati a Saint Moritz in vacanza con gli amici, tra cui Michelle Hunziker. Poi hanno trascorso il Capodanno insieme a Bangkok. E in quell'occasione, nelle storie pubblicate dalla conduttrice si era sentito la voce di lui. Ma la sua figura non era mai apparsa sui social. Almeno fino a ora.

LA MANO E L'OROLOGIO - La prima immagine di Bastian che è apparsa sui social di Ilary è la sua mano. Una presenza al tempo stesso decisa, rassicurante e romantica. Al polso dell'uomo non sfugge un particolare: un orologio in bella vista. Un caso o un nuovo sfottò di Ilary sul caso Rolex-gate? Nei mesi scorsi si è molto parlato della collezione di Rolex di Francesco Totti, di cui lei si sarebbe appropriata considerandoli un regalo ma che l'ex calciatore vorrebbe riavere. La questione è arrivata davanti al giudice, con una prima udienza tesa e la prossima in programma a breve. Intanto la conduttrice non manca di lanciare frecciatine social all'ex sulla questione, come quando postò nelle Storie le immagini tra le vie di Roma davanti alla boutique dei preziosi orologi spariti a Totti.