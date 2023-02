Ilary Blasi festeggia San Valentino con Isabel e Chanel Totti

San Valentino con le figlie

Ilary Blasi è innamorata. Di Bastian Muller, certo. Ma soprattutto dei suoi figli, avuti dall’ex marito Francesco Totti. Così nel giorno dedicato all’amore pubblica le sue Storie social con Isabel Totti che le ha preparato un dolcissimo biglietto a forma di cuore con la scritta “I love you”, e poi con la terzogenita e Chanel Totti organizza una cenetta di San Valentino a casa. La piccolina è già in pigiama ma sorride felice guardando la sorella che invece è impegnata con il cellulare. Chanel ha ricevuto un grosso mazzo di rose rosse, ma è rimasta a tavola con la mamma e la piccolina per brindare con loro. Nella grande sala della villa romana oltre alle tre donne di casa c’è un ospite. La Blasi mostra la mensa imbandita e si scopre che c’è un posto in più. I follower sognano che Bastian Muller sia volato da Francoforte dove vive a Roma per fare una bella sorpresa alla sua dolce metà. Del resto, è il perfetto principe azzurro che ha fatto tornare il sorriso a Ilary dopo un periodo difficile dovuto alla separazione da Francesco Totti (che invece festeggia con una fuga romantica insieme alla compagna Noemi Bocchi, che pare sia incinta). Insomma, un 14 febbraio ben diverso da quello del 2021, quando per Ilary e il suo ex era andato in scena un siparietto ironico tra denti neri e vaffa.