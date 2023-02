Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto della coppia a Roma 

Bastian a Roma Ilary Blasi porta Bastian Muller a Roma e la coppia soggiorna nella villa all’Eur con cui fino a poco tempo fa lei abitava con Francesco Totti. La conduttrice tv sui social pubblica i video del cane e del gatto di casa che si fanno le coccole in giardino, felice come una bimba. Ci pensa il settimanale “Chi” a mostrare il biondo e aitante vichingo nella Capitale con Ilary. I paparazzi immortalano il gruppo di amici al ristorante (lo stesso che la Blasi frequentava con Totti e proprio qui i due ex avevano smentito la crisi prima che la coppia esplodesse ufficialmente). Oltre alla Blasi e a Muller ci sono anche la Hunziker, la manager delle due bionde, un’amica di Ilary e l’avvocato Alessandro Simeone che fa parte del team di legali impegnati nella causa di separazione. Belli e affiatati, Ilary Blasi e Bastian Muller cercano di sviare i flash fingendo di andarsene separatamente, ma poi si ritrovano all’auto della conduttrice tv, lei è al posto di guida ma poco dopo è il manager tedesco a prendere il volante. Si dirigono in villa, dove soggiornano in questa breve ma intensa vacanza romana.



Pochi giorni fa l’incontro con Totti Mentre ospitava Bastian Muller a casa, Ilary Blasi ha incontrato il suo ex Francesco Totti. Si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale per discutere della questione borse e Rolex. Lei è arrivata sorridente e felice all’appuntamento in aula, mentre l’ex calciatore è apparso arrabbiato e cupo. Lui rivuole i preziosi orologi, ma la conduttrice non cede. L’ex capitano ha portato gli scontrini e i certificati di garanzia intestati a suo nome, ma la showgirl insiste nel ritenerli un regalo, per questo li aveva prelevati dalla cassetta di sicurezza insieme al padre mesi fa. Pare che alla fine si deciderà con la prova del cinturino. Secondo Totti è evidente che siano da uomo, per lei invece sono doni fatti dall’ex marito. In aula lo sportivo avrebbe detto: “Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio”.

Un mese per trovare un accordo Si dice che Bastian Muller oltre ad aver fatto tornare il sorriso a Ilary Blasi e a farle battere forte il cuore, sia riuscito pure nell’impresa di condurla verso una conclusione pacifica della separazione. Quella consensuale che sembrava un miraggio in un momento di ripicche e rabbia, ora pare più probabile. I team legali della conduttrice e di Francesco Totti avranno tempo fino al 14 marzo per arrivare a un accordo per scongiurare di finire a processo. Lui è propenso a raggiungere un’intesa, seppur costosa, lei ora distratta dall’amore per Muller potrebbe volere la stessa cosa per chiudere in fretta questo capitolo della sua vita sentimentale e aprirne uno nuovo con Bastian.