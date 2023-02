Ilary Blasi ipnotizzata da Teo Mammucari durante una festa a casa

Leggi Anche Ilary Blasi e Bastian Muller, le foto della coppia a Roma

Ilary Blasi e Teo Mammucari si sono riuniti con un gruppo di amici per una bella cena in compagnia. Tanti i manicaretti in tavola, ma il piatto forte è la performance del conduttore che si diverte a ipnotizzare alcuni commensali. Il primo a farsi coinvolgere è Stefano Mezzaroma, seguito da Ilary che non ci pensa due volte a mettersi nelle sue mani e provare l'esperienza. Teo la fa rilassare e lei si abbandona tra le sue braccia, poi alle domande degli altri presenti la showgirl scoppia a ridere: "L'ho detto io al suo inconscio", spiega il mentalista.

Sempre più social Da quando ha archiviato il matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sembra essere sempre più allegra e spensierata. Non è mai stata così social e con i follower condivide i suoi viaggi e i momenti di svago con gli amici. Per un po' ha tenuto segreta la relazione con Bastian Muller, ma piano piano ha seminato indizi e qualche foto che non lascia spazio a dubbi sul loro sentimento.