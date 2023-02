Noemi Bocchi rivela la sua malattia, Francesco Totti: "Ti starò vicino"

Per la prima volta da quando la sua storia d'amore con Francesco Totti è diventata di domino pubblico, è uscita allo scoperto con un lungo post di sfogo. "C'è un tempo per ogni cosa... uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi", esordisce. E poi confida: "Soffro di diastasi addominale", mettendo a nudo le sue paure e le sue preoccupazioni ma anche la sua voglia di lottare. Subito arriva il commento dell'ex calciatore: "Ed io ti sarò vicino".

Noemi Bocchi ha a lungo mantenuto la riservatezza sui social, tanto che fino a poche settimane fa il suo profilo era inaccessibile. Anche quando ha deciso di renderlo pubblico ha centellinato i post: una foto degli addobbi natalizi del nuovo appartamento romano che condivide con Francesco Totti, qualche immagine in compagnia delle altre wags negli Emirati Arabi, un paio di scatti del romantico weekend a Venezia per San Valentino. Anche per questo il suo lungo sfogo, accompagnato da un primo piano del suo volto, ha acceso la curiosità dei follower.

Il racconto della sofferenza "Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi", scrive Noemi Bocchi. "Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli 'scomodi' fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi", prosegue nel suo post. E spiega: "Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi... finalmente lo sentivo".

Il coraggio di uscire allo scoperto "Mi sto riferendo a ciò che è successo nell'ultimo periodo?" scrive Noemi Bocchi. "Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo a una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia a invalidare le mie giornate" prosegue, lasciando intendere che la vicenda sentimentale con Francesco Totti l'ha forse in qualche modo spinta a parlare pubblicamente, ma che non è questo il problema a cui si sta riferendo.



La malattia di cui soffre Piano piano, prendendosi il tempo necessario, Noemi Bocchi arriva al nocciolo della questione: "Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale". Si tratta della separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale, che riguarda generalmente le donne incinte.

L'importanza di fare fronte comune Noemi Bocchi spiega: "Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco". "Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!" ha concluso, esortando a non nascondersi.