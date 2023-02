Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto tra baci e palpatine

Romanticismo e passione

A Venezia Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 38, passeggiano abbracciati per le calli. Lei in minigonna e giubbotto di ecopelliccia, in total black come l’ex calciatore, che si copre con il cappuccio per cercare di non farsi riconoscere. Si stringono l’uno all’altra e attraversano piazza San Marco tra le maschere, sorridenti e felici. I due piccioncini sono arrivati nel capoluogo veneto in treno poco prima di pranzo nel giorno di San Valentino. Noemi aveva messo nelle storie alcuni indizi del viaggio. Poi l’accoglienza in hotel con tanto di cuore sul letto formato da petali di rose rosse con la scritta “Io e te”. Romanticismo a parte (la cena degli innamorati l’hanno consumata sulla terrazza con vista sulla laguna), il giorno successivo sono andati in gita a Murano e si sono concessi una tappa per mangiare sul Canal Grande. E’ stato un weekend breve ma dolcissimo, non senza momenti piccanti.