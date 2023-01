Noemi Bocchi e la nuova vita da wag: negli Emirati con Francesco Totti e le mogli degli ex calciatori

Dopo la crociera ai Caraibi ( documentata da Chanel Totti sui social ), appena il tempo di cambiare i bagagli e sono partiti per gli Emirati Arabi dove l'ex capitano giallorosso ha preso parte al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio. Lady Totti si è pienamente inserita nella cerchia delle wags e, con le altre mogli degli ex calciatori, ha passato le giornate tra relax in spiaggia e partite a padel e party eleganti.

Noemi Bocchi in versione wag: a Dubai con le mogli degli ex calciatori

In spiaggia con le wags - Il fisico tornito di Noemi Bocchi era stato già messo in risalto dagli scatti rubati dai paparazzi a Miami, e ora sotto il sole di Dubai mette di nuovo in mostra il suo sex appeal. Proprio nella città emiratina lei e Francesco Totti hanno debuttato ufficialmente come coppia, e ora la stessa location la vede pienamente inserita nel suo nuovo ruolo di wag. Di giorno si rilassa in spiaggia in bikini insieme alle altre mogli degli ex calciatori, con cui dimostra grande affiatamento, o si diverte con loro sul campo di padel. La sera è protagonista degli eventi di gala. Oltre a lei ci sono, tra le altre, Benedetta Balleggi (moglie di Luca Antonini), Alessia Serafini (sposata con Christian Zaccardo), Barbara Puccetti (suo marito è Dario Marcolin).



Un anno d'amore - Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno festeggiato in questi giorni il primo anno d'amore. E' stato l'ex giallorosso a datare l'inizio della loro storia al Capodanno 2022: una partenza in sordina ma che ora è sotto gli occhi di tutti. L'estate si sono nascosti, cercando di depistare i paparazzi che li assediavano, ma poi hanno scelto di uscire allo scoperto. Vivono insieme a Roma Nord in un mega attico, dove hanno trascorso il Natale insieme ai figli che lui ha avuto da Ilary Blasi.

Verso il tribunale - Francesco Totti fa bene a godersi il relax con Noemi Bocchi, perché quello che lo aspetta sarà piuttosto stressante. Il 14 marzo è prevista la prima udienza del divorzio da Ilary Blasi e gli avvocati sono al lavoro per raggiungere un accordo consensuale che sembra sempre più lontano.