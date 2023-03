Francesco Totti e Ilary Blasi, trattative saltate: a processo

Francesco Totti e Ilary Blasi si ritroveranno in tribunale il 14 marzo per il primo faccia a faccia sulla separazione.

Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti, come spiega il “Corriere della Sera” e dunque non ci sarà una consensuale, ma i due ex snoccioleranno le varie questioni davanti al giudice. Pare che tra i due team legali non ci siano nemmeno più telefonate e che ora ognuno prepari la sua sfida in aula.