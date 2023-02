Ilary Blasi, fuga a Firenze con la mamma Daniela Serafini

Sempre con la valigia pronta

Prima un fine settimana in Germania con Bastian Muller, poi un allenamento sexy a Roma e infine un viaggio in coppia con la mamma a Firenze. Ilary Blasi da quando si è lasciata con Francesco Totti è continuamente in viaggio. Non perde occasione per fare tour per il mondo o semplici gite in Italia. Nel weekend era con il fidanzato, ma al rientro nella Capitale si è dedicata a una sessione intensa di ginnastica mettendo in mostra il suo fisico tonico e scolpito sui social. E via di corsa per una nuova avventura. Misteriosa posta i video della location in cui alloggia nel capoluogo toscano e si sofferma sul lettone. I cuscini portano le iniziali degli ospiti: IB per Ilary Blasi e al suo fianco DS. Chi sperava in un altro siparietto romantico con Bastian resta spiazzato. Con la showgirl c’è la mamma Daniela Serafini. Le due pubblicano uno scatto a cena belle e sorridenti come non mai.