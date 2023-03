Ilary Blasi e Francesco Totti, nessun faccia a faccia: rinviata l'udienza

Niente accordo, via alla causa di separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno trovato l’intesa. La separazione si deciderà in un’aula di tribunale ma non si comincerà il 14 marzo come stabilito dal giudice. Una delle parti ha già chiesto e ottenuto, come scrive “Il Messaggero”, un differimento della così detta udienza “presidenziale” (in cui i due ex si trovano faccia a faccia davanti al presidente del tribunale). Si ipotizza sia stato Totti a prendere tempo, visto che si è costituito in giudizio solo giovedì scorso. Inoltre, pare che la conduttrice tv abbia fretta di chiudere. I suoi legali mesi fa avevano chiesto di anticipare i tempi, ma il ricorso era stato respinto. Nessuna via preferenziale per la ex coppia vip. E così hanno dovuto attendere, ma ora lo sportivo potrebbe aver richiesto di posticipare per preparare meglio la sua difesa.