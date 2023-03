Ilary Blasi fa saltare le nozze di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ilary Blasi è bellissima con i suoi boccoli biondi e il suo sorriso disarmante e sexy. Nelle Storie mostra come si prepara alla serata mondana tra parrucchiere e prove di outfit allo specchio, infischiandosene del processo che la vedrà tra pochi giorni di fronte a Francesco Totti. E’ bellissima e innamorata e la attende una lunga notte di divertimento con le sorelle e naturalmente Bastian Muller. La showgirl e l’imprenditore tedesco sono a Roma insieme e vengono filmati in un ristorante in una bella tavolata di amici mentre si scatenano in danze e risate, uno accanto all’altra, come una coppia più che collaudata.

Cosa succederà in aula il 14 marzo?

Se le parti non chiederanno un rinvio, il prossimo 14 marzo Ilary Blasi e Francesco Totti si troveranno uno di fronte all’altra per iniziare il processo di separazione. Lei si è preparata allo scontro portando a Roma Bastian Muller, così che la possa supportare in questo avvio di procedimento. Lui si è concesso una settimana bianca con la nuova famiglia per rilassarsi in vista del match. Il primo incontro avverrà presumibilmente nell’ufficio del giudice alla presenza delle parti e dei loro avvocati. In quella sede ci sarà un ulteriore tentativo di conciliazione. Se fallirà anche quello, il giudice dovrà emettere entro due settimane un primo provvedimento provvisorio che riguarderà l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa (la villa all’Eur) e l’assegno di mantenimento. Poi si darà il via all’istruttoria vera e propria che vedrà i due ex coniugi scontrarsi sui figli e sul patrimonio. Una battaglia senza esclusione di colpi che potrebbe durare anche un paio d’anni.