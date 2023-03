Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfida tra mamme senza Francesco Totti

Per una volta Francesco Totti non c’entra nulla. Ilary Blasi pubblica divertita le Storie della “merenda genuina” della sua terzogenita che in cucina si diletta ad affumicare i marshmallow. La conduttrice inquadra il sorriso della sua bellissima Isabel che si gusta il prelibato dolcetto nella sua casa di Roma. E’ rientrata da pochi giorni dalla vacanza sulla neve con il papà, la sorella Chanel Totti, la compagna dello sportivo Noemi Bocchi e i figli di lei. Dopo una settimana di sane sciate sulle piste di Madonna di Campiglio ci sta uno spuntino goloso e sfizioso nella villa all’Eur con la mamma.

Anche Noemi Bocchi approfitta del rientro nella Capitale per dare sfogo alle sue foto ricordo della settimana bianca. Dopo qualche panorama fugace dal resort che li ha ospitati e qualche cartolina imbiancata delle vette, la nuova compagna di Francesco Totti aveva mantenuto il silenzio e il riserbo sui giorni trascorsi lontani da Roma. Ci aveva pensato la secondogenita di Ilary Blasi a mostrare scorci di giornate sulle piste, piscina, chalet e siparietti di famiglia. Ora al rientro, anche Noemi soddisfa la curiosità dei follower pubblicando un emblematico ritratto dalle piste tutti imbacuccati.

Noemi Bocchi è cinica e senza scrupoli? Solo poche ore prima delle immagini serene di famiglia allargata sulla neve, sul “Settimanale Nuovo” comparivano le indiscrezioni di crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti e nuove rivelazioni sul carattere della donna che ha sostituito Ilary Blasi nel cuore dello sportivo. Secondo il settimanale, chi conosce Noemi insinua il dubbio che la storia con l’ex calciatore sia un modo per arrivare a fare la bella vita. “Pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, è cinica, non si fa troppi scrupoli” si legge. Ma intanto Francesco Totti pare esserne innamorato perso. Anche quando lei ha raccontato del suo problema di salute – la diastasi addominale – lui ha detto subito: “Ti starò vicino”.