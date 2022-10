Francesco Totti, ecco le prime foto con Noemi Bocchi

Ci è voluto il 46esimo compleanno dell'ex calciatore per poterli vedere per la prima volta l'uno accanto all'altra, complici e affiatati. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto di loro due, mano nella mano, persi tra sorrisi e tenerezze. Il settimanale Chi, invece, ha documentato l'allegria della festa di compleanno in un ristorante di Santa Severa (nei pressi di Roma).

Finalmente insieme allo scoperto

Dopo mesi di gossip su di loro, era stato lo stesso Francesco Totti a confermare la sua nuova storia d'amore con Noemi Bocchi. Gli appostamenti dei fotografi non erano mancati ma fino alla sua festa di compleanno non erano mai stati beccati insieme: i due avevano fatto di tutto per mantenersi nell'ombra. Le barriere hanno iniziato a cedere in occasione del party a sorpresa organizzato per l'ex calciatore, quando i paparazzi di Diva e Donna sono riusciti a carpire qualche immagine dei piccioncini, con il calciatore che arriva bendato al ristorante guidato per mano dalla compagna.

La location del party

La location scelta per la festa di compleanno ha fatto discutere. Si tratta dello stesso locale in cui, tanti anni fa, Francesco Totti ha chiesto a Ilary Blasi di diventare sua moglie. Ma non è stato lui a volerlo: sono stati i suoi amici a puntare su quel locale, approfittando del giorno di chiusura per averlo tutto a disposizione per scatenarsi. L'ex calciatore è arrivato bendato ed è stata una sorpresa. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune immagini della festa, tra balli e trenini, con Totti affettuoso con i figli

Cristian

Chanel

Isabel

, e Noemi Bocchi che non lo perde di vista. I figli ormai si devono destreggiare nei vari appuntamenti mondani dei loro genitori, tra i family lunch organizzati da Ilary Blasi , e le "nuove" feste messe a punto da Noemi.

La fake news del bacio

Nelle scorse ore è rimbalzata sui media quella che sembrava la foto che tutti aspettavano: il tanto atteso bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lo scatto è in controluce, c'è il Cupolone sullo sfondo e le labbra dei due protagonisti che si toccano. La notizia ci ha messo poco a diffondersi, ma altrettanto velocemente è stata smentita. Quella insieme all'ex calciatore non è la sua nuova compagna, ma Ilary Blasi. Lo scatto risale all'aprile 2018 ed è stato postato su Instagram da Totti in occasione del compleanno della ex moglie. "Io, te e Roma! Auguri amore mio", aveva scritto in quell'occasione, taggando la conduttrice. A quell'epoca erano ancora una coppia affiatatissima e innamorata, ma quattro anni sono lunghi e di cose ne sono successe parecchie. Ora sono distanti anni luce, lei si gode la nuova vita da single tra vacanze e sfottò social (come quello davanti alla vetrina del negozio di Rolex), lui ha aperto un altro capitolo insieme a Noemi.