Isabel Totti compie 7 anni, auguri social dalla famiglia

Papà Francesco Totti non ha rinunciato a farle gli auguri su Instagram con un video dei loro attimi più belli e la foto di un momento di dolcezza sulla neve: "Buon compleanno principessa… ti amo oggi, domani e per sempre" ha scritto. Anche Cristian e Chanel Totti hanno rivolto un dolce pensiero alla sorellina più piccola.

Leggi Anche Ilary Blasi fa saltare le nozze di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Isabel Totti è nata nel 2016 dall'amore da copertina di Francesco Totti e Ilary Blasi. Erano la coppia d'oro dello showbiz e all'epoca nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo così amaro per loro. Le sue 7 candeline la bimba le ha spente insieme a mamma Ilary Blasi, al fratello Cristian e alla sorella Chanel nella villa all'Eur dove, fino a poco meno di un anno fa, viveva tutta la famiglia al completo. Per lei non è mancata la canzone di rito, una torta bellissima, tanto affetto e la coroncina da party queen con la scritta Happy Birthday.



Gli auguri di mamma Ilary Blasi Ilary Blasi ha postato il video della festicciola casalinga dedicata a Isabel Totti. Cantano tutti "Tanti auguri" e lei le stampa un bel bacio sulla guancia. Poi pubblica una foto con la sua piccolina e tre cuori rossi che dicono più di mille parole.

Leggi Anche Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfida tra mamme senza Francesco Totti



Il post di Francesco Totti Anche Francesco Totti ha festeggiato la sua terzogenita sui social, sebbene non abbia partecipato alla festicciola in famiglia per ovvi motivi. Ha postato un video nelle Storie con le immagini più belle, poi ha postato una foto di loro sulla neve, presumibilmente scattata durante la recente vacanza a Madonna di Campiglio. Noemi Bocchi, compagna dell'ex calciatore, ha preferito non esporsi pubblicamente ma con la piccola ha un bel rapporto e presumibilmente anche lei le avrà fatto arrivare i suoi auguri.