Ilary Blasi, foto social con Bastian Muller per il compleanno

Le foto di coppia nelle Storie di Ilary Ilary Blasi è inarrestabile e per il compleanno di Bastian Muller pubblica nelle Storie una serie di scatti di coppia in cui lei è tra le braccia dell’imprenditore di Francoforte. Dalle coccole sulla neve ai baci irresistibili a Bangkok, dall’intimità in piscina alle risate in montagna, è un album che racconta la felicità e la passione di questo nuovo amore. Se fino ad oggi Ilary aveva sempre cercato di esporsi ma non troppo, lasciando soltanto dei dettagli che lasciassero immaginare la presenza di Bastian, ora esce allo scoperto e ufficializza sul web la sua nuova relazione.

La provocazione: a cena nel ristorante dell’amico di Totti Ilary Blasi è davvero scatenata con Bastian Muller. L’abbiamo vista nelle immagini al ristorante a Roma insieme alle sorelle e al fidanzato mentre si agita al tavolo tra balli e musica. E per festeggiare l’arrivo di Bastian a Roma non ha scelto un locale a caso, ma è andata proprio nel ristorante di cui è direttore artistico Alex Nuccetelli, caro amico di Francesco Totti (a cui ha fatto saltare le nozze c on Noemi Bocchi). Non si sono incontrati, ma pare che Nuccetelli abbia preso la scelta come una chiara provocazione. Avvertito l’ex calciatore, Totti avrebbe risposto: “Tanto grande Roma, proprio da te”.