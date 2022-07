Separazione Totti-Blasi, ecco i termini dell'accordo

Con il matrimonio giunto al capolinea, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno un vero impero da spartire, tra immobili e partecipazioni societarie.

La conduttrice e l'ex calciatore hanno preso accordi in via stragiudiziale, cioè senza andare in Tribunale, trovando un equilibrio soddisfacente per entrambi. A lei resterà la villa all'Eur, dove continuerà ad abitare con i tre figli, e riceverà ogni mese un assegno a diversi zeri. A lui resta la villa a Sabaudia oltre ad altre proprietà.