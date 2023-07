Bastian Muller c’è! E’ durato un paio di giorni il mistero che avvolgeva il viaggio a Rio de Janeiro della conduttrice televisiva, ma finalmente lei stessa ha svelato che accanto a lei c’è il fidanzato. Il biondo vichingo che le fa battere il cuore, dopo la separazione da Francesco Totti, è lì con lei, bello come il sole pronto ad abbracciarla e fotografarla in versione sexy sirenetta.

Ilary Blasi in vacanza in Brasile non è da sola.

Per diverse ore la Blasi si è divertita a tenere i follower sulla corda facendo la misteriosa riguardo all’accompagnatore delle sue vacanze a Rio de Janeiro. Si vociferava che con Muller fosse in crisi e che da tempo non comparisse sui social della conduttrice e lei ha giocato a prendere in giro tutti. Poi non ha più resistito e con un sorrisone ha pubblicato una foto dal Paese sudamericano tra le braccia di Bastian.