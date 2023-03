Francesco Totti furioso con Ilary Blasi, non vuole Bastian Muller a casa sua

Il fatto che la sua ex moglie accolga il nuovo compagno Bastian Muller in quella che fino all'anno scorso è stata la loro casa coniugale, proprio non gli va giù. Ma ancora di meno, secondo La Repubblica, avrebbe digerito le foto pubblicate sul settimanale Chi , con l'imprenditore tedesco che scherza e gioca con Isabel Totti , terzogenita dell' ex calciatore e della showgirl.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di una bella giornata al parco a Roma trascorsa da Ilary Blasi, Bastian Muller e la piccola Isabel Totti. Vedere le immagini di una famiglia allargata così in sintonia pare abbia fatto ingelosire Francesco Totti, che non avrebbe preso proprio con sportività vedere un altro uomo in atteggiamenti paterni con la figlia. Ma a farlo imbestialire sarebbe anche la presenza della nuova fiamma della sua ex moglie nella villa all'Eur da 1400 metri quadrati che è stata a lungo casa sua.

