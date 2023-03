Francesco Totti pronto a traslocare, vuole tornare all'Eur

Per la convivenza con Noemi Bocchi ha lasciato l'Eur e si è trasferito a Vigna Clara , ma nel quartiere a nord della Capitale non si sentirebbe a casa. Il suo amico Alex Nuccetelli racconta al settimanale Novella2000 che l'ex calciatore starebbe già facendo progetti: "Vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima".

Da Roma Sud a Roma Nord c'è un mondo, e nella nuova dimensione Francesco Totti non riesce proprio a sentirsi a suo agio. Sarà che il quartiere è tradizionalmente di fede laziale, ma l'ex capitano giallorosso sembra non essere riuscito ad ambientarsi. E a poco vale il fatto che l'attico che condivide con Noemi Bocchi sia stupendo, con un ampio terrazzo dalla vista mozzafiato e un salone perfetto per accogliere tanti amici: lui non vede l'ora di tornare all'Eur. Alex Nuccetelli spiega che l'impresa non sarà facile e a breve scadenza. "Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti: tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo", dice. E specifica anche: "Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta, ma non credo dorma lì".