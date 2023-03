Noemi Bocchi selfie in bikini, Francesco Totti è geloso: rimosso

L’ex calciatore sta partecipando a un torneo di padel con le vecchie glorie del calcio e la sua compagna ne approfitta per qualche giorno di vacanza al caldo. Lei sfodera pure il bikini e lo pubblica, ma il selfie hot in men che non si dica sparisce dai social. Lo sportivo è troppo geloso?

Sui social spunta un bikini ad alto tasso erotico Noemi Bocchi fermata dalla gelosia di Francesco Totti? La nuova compagna del calciatore, con lui a Dubai, scatta un selfie ad alto tasso erotico, ma il bikini bombastico sparisce in fretta dalle Storie. Sarà stato lo sportivo a chiederle di rimuoverlo oppure c’è un servizio fotografico pronto ad arrivare?

Vacanza di coppia a Dubai Noemi Bocchi e Francesco Totti sono a Dubai, i paparazzi sono avvisati e stanno preparando i servizi hot sulla coppia. Ritornano negli Emirati per una vacanza a due, ma soprattutto per partecipare a un torneo di padel, l’EA7Padel Tour, la passione che li accomuna. Lui è divertito e soddisfatto in compagnia degli ex colleghi Andriy Shevchenko e Vincent Candela. Alla serata di gala organizzata al Billionaire, Francesco Totti e Noemi Bocchi si lasciano fotografare e si siedono vicini vicini. Lui giocherellone e spensierato con un look sportivo composto da camicia jeans e pantaloni cargo, lei in abito corto nero e tacchi, impegnata ad intrattenersi con le altre compagne. Proprio a Dubai a novembre la coppia fece la prima uscita pubblica.



La prima uscita mondana a Dubai Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno fatto la loro prima apparizione pubblica a Dubai lo scorso novembre. Al Globe Soccer Awards 2022 erano arrivati mano nella mano e si erano lasciati fotografare affiatati e innamorati. Lui è stato invitato in veste di ambasciatore della Lega Serie A alla cerimonia di premiazione, lei si era presentata come nuova Lady Totti in abito griffato e sensuale. Negli Emirati Arabi lui ci è tornato anche a gennaio con Noemi per un altro evento sportivo. Ora la nuova fuga araba.



Niente udienza di separazione con Ilary Blasi La prima udienza di separazione per Francesco Totti e Ilary Blasi doveva svolgersi proprio in queste ore, invece lo sportivo ha richiesto e ottenuto un rinvio. E così mentre i suoi avvocati preparano la difesa, l’ex calciatore si rilassa al sole di Dubai con Noemi Bocchi. Ilary Blasi dal canto suo ha già depositato le carte e non vede l’ora di chiudere in fretta l’affaire. Per consolarsi del ritardo si distrae con Bastian Muller, a cui ha dedicato un’appassionata serie di foto di coppia in occasione del compleanno.