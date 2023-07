Francesco Totti in America: guarda il tour con la famiglia allargata

La famiglia allargata dell’ex calciatore sta visitando le zone famose di Los Angeles, si è scattata foto sotto la scritta “Hollywood” ed è andata a Las Vegas. L’ex giocatore ha condiviso alcuni momenti con la nuova fidanzata, in sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti in cui dice “Insieme siamo perfetti per davvero”.

La dedica: “Siamo anime gemelle” Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono scattati un selfie sotto la scritta di Hollywood e l’ex calciatore ha scelto le parole della canzone “Siamo” di Eros Ramazzotti nella parte in cui dice: “Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle e siamo scintille e siamo dinamite... non hai ancora visto niente, il meglio deve venire”. Una bella dedica per la Bocchi che gongola in vacanza insieme ai suoi figli avuti dal precedente matrimonio con Mario Caucci.

La più social è Chanel Ad aggiornare i fan di Francesco Totti in vacanza in America ci pensa Chanel Totti, la più attiva sui social con Storie e post. In questo tour californiano anche il fratello Cristian Totti, solitamente più restio a pubblicare immagini personali, si lascia andare alle foto e alle pose. Il gruppo-vacanze dei Totti oltre alla famiglia allargata dell’ex calciatore comprende anche alcuni amici con cui formano una bella combriccola pronta al divertimento.

A cena da Del Piero Appena atterrati negli Stati Uniti Francesco Totti e la sua happy family si sono recati nel ristorante di Los Angeles di proprietà dell’ex calciatore Alessandro Del Piero. Hanno esplorato alcune zone famose e visitato la collina sul Mount Lee su cui campeggia la scritta “Hollywood”. Chanel Totti ha mostrato i video dalla Walk of Fame e poi anche dagli Universal Studios, il parco divertimenti della Universal.