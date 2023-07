Ilary Blasi è ancora fidanzata con Bastian Muller ? I follower da qualche settimana si interrogano sulla vita sentimentale della conduttrice tv. Per un certo periodo ha aperto i social alle foto con Bastian, qualche Storia, qualche indizio, qualche tag. Poi più nulla. Tanto che ci si chiede se i due siano ancora fidanzati. Ora Ilary in Brasile non ci è andata da sola. Ma se ci fosse il vichingo tedesco con lei perché non postarlo piuttosto che alimentare il dubbio?

Ilary in Brasile, Totti in California

Tutta la famiglia in vacanza. Ilary Blasi è volata in Brasile, i suoi tre ragazzi Cristian, Chanel e Isabel sono con papà Francesco Totti, la nuova compagna Noemi Bocchi e i figli di lei in California. La conduttrice ha approfittato delle ferie dei figli col padre per prendersi una pausa tutta per sé a Rio De Janeiro.