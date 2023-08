Nemmeno una pausa estiva, i due ex ancora in guerra per la separazione

Dopo la conferma dell’affido congiunto dei Rolex , anche la causa di separazione si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, Ilary Blasi avrebbe presentato richiesta di addebito contro l’ex marito. La difesa di Totti avrebbe tempo fino al 10 agosto per rispondere e pare che abbia pronta una lista di messaggini compromettenti della Blasi. La questione è: chi ha tradito per primo?

La richiesta di addebito Ilary Blasi accusa Francesco Totti sostenendo che il matrimonio sarebbe finito dopo 20 anni d’amore a causa del tradimento da parte di lui con Noemi Bocchi. Per questo i legali della showgirl – secondo il racconto del “Corriere” – avrebbero presentato in tribunale a Roma una formale richiesta di addebito. Del resto, l’ex calciatore non aveva mai fatto mistero di essersi innamorato di un’altra donna. In una lunga intervista Totti aveva confessato che la sua storia con Noemi era iniziata dopo Capodanno e si era consolidata nel marzo del 2022. Ora Francesco e Noemi vivono nella stessa abitazione nella Capitale e formano una bella famiglia allargata con i figli di lui, Cristian, Chanel e Isabel Totti e quelli di lei, Sofia e Tommaso Caucci, avuti dalla bionda pariolina con l’ex marito Mario Caucci.

La risposta di Totti Alla richiesta di addebito di Ilary Blasi i legali di Francesco Totti intenderebbero rispondere per le rime. Si legge che esisterebbero delle prove di messaggini compromettenti della showgirl che l’ex calciatore avrebbe scoperto. “Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro” è il racconto di Totti riportato dal “Corriere della Sera”. E proprio dagli sms Francesco Totti sarebbe risalito a presunti flirt della ex moglie. Si farebbero i nomi di Cristiano Iovino e Luca Marinelli.

Guerra aperta Chi pensava ad una tregua estiva tra Francesco Totti e Ilary Blasi si dovrà ricredere. Entro il 10 agosto i legali dell’ex calciatore avranno tempo per replicare all’atto depositato dalla showgirl e lo scambio di accuse reciproche non lascia certo spazio a un armistizio. Così mentre prosegue la guerra dei Rolex, ci si domanda chi ha tradito per primo.