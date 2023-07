Hanno avuto accesso ai Musei Vaticani per una visita privata con altre tre coppie di amici e la nuova compagna dell’ex calciatore posta felice come una bambina con le chiavi della Cappella Sistina in mano, ricevute dal clavigero Gianni Creail. Poi pubblicano foto da innamorati con vista su Roma.

Francesco Totti e Noemi Bocchi di ritorno dalle vacanze in America si godono la città eterna, ribattezzata dagli stranieri “città infernale”, in versione turisti.

Francesco Totti si sta godendo le vacanze con la sua Noemi Bocchi. L‘ex calciatore è davvero raggiante insieme alla bionda pariolina che gli fa battere il cuore. Non conta la location, che siano le spiagge assolate dell’America o la bollente Roma, lui sorride e mostra di aver raggiunto la pace dei sensi. Si fanno fotografare con il panorama davanti, l’aria rilassata e lo sguardo complice e postano orgogliosi su entrambi i profili. Le diatribe con la ex Ilary Blasi per la questione del centro sportivo della Longarina o per i Rolex da condividere sembrano un lontano ricordo. Per ora quel che importa sembrano essere solo Francesco e Noemi.



Noemi Bocchi stuzzica Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi. Lei lo sa e stuzzica i fan mostrando alcuni scorci di vacanza, di vita di coppia, di giornate romane e di ricordi in bikini fronte mare. La nuova compagna dello sportivo pubblica anche le immagini dei suoi figli e tra loro spunta la piccola Isabel Totti che, insieme ai due bambini che la Bocchi ha avuto dal precedente marito Mario Caucci, forma un trio affiatato.



Le vacanze in America Francesco Totti e Noemi Bocchi sono reduci da una vacanza formato famiglia in America. Con la coppia, infatti c’erano i figli di lei e quelli di lui, oltre a una serie di amici. Il divertimento non è mancato e il lusso neppure. Chanel Totti ha ripreso con lo smartphone alcuni scori del viaggio e anche Cristian Totti non ha resistito alla tentazione di mostrarsi in vacanza con papà.