Il ricorso

Il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma, presieduto dal dottor Cinque ha respinto l’appello della conduttrice contro la sentenza del giudice Francesco Frettoni. Ilary Blasi è stata condannata al pagamento delle spese legali. Quindi i Rolex non sono stati assegnati in via esclusiva. Anzi, il tribunale ha ordinato di portali in un luogo sicuro accessibile a entrambi (una cassetta di sicurezza cointestata). La decisione arriva dopo che Ilary aveva chiesto una sorta di affidamento esclusivo di due dei quattro orologi, in attesa della futura causa sulla proprietà.